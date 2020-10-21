為確保就診民眾與醫護人員健康，北市環保局針對公告列管23處醫療機構進行室內空氣品質專案稽查，並發現台北醫學大學附設醫院、三軍總醫院內湖院區及北市立聯合醫院陽明院區，空氣品質因細菌濃度超過管制標準不合格，若11月16日前未能改善，環局將開罰5萬到25萬元

環保局表示，醫療機構室內空氣品質專案稽查，針對23處醫療機構進行標準方法檢測，結果台北醫學大學附設醫院1樓骨科／中醫等候區細菌濃度達2,622CFU／m3、三軍總醫院內湖院區2樓眼科等候區細菌濃度達2,602CFU／m3及北市立聯合醫院陽明院區1樓藥局等候區室內細菌濃度達2,175CFU／m3，均超過管制標準1,500 CFU／m3。

環保局指出，3家醫院將依「室內空氣品質管理法」，限期業者在11月16日前完成改善，已要求於改善期間內場所入口明顯處張貼不合格標示，若逾期未改善，將依法處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

環保局表示，其中台北醫學大學附設醫院為再次超標，該場所2017年遭查獲1樓批價掛號區細菌超標情形，但本次超標地點與前次不同為1樓骨科／中醫等候區，將啟動專家學者輔導機制，要求業者落實改善，加強室內空品維護。

環保局指出，醫院由在病患進出，易有細菌濃度過高的問題，而院內若有潮濕髒污之區域，有利於微生物孳生，建議改善措施包括室內清潔、消毒、殺菌，並且保持乾燥，同時選用適當送風機風量規格加強換氣，請專業空調廠商定期維護保養，必要時於空調設備加裝紫外燈或臭氧等殺菌設備，醫院應適度執行進場人數控管。

(中時 )