台北市內湖區某托嬰中心廖姓保母，去年4月為哄睡11個月大男嬰「叡叡」，以身體壓制19分鐘，導致窒息死亡；士林地院昨（20）勘驗監視器畫面，畫面顯示叡叡被壓過程不斷揮舞雙手、扭動身體，叡叡母親看到寶貝兒子最後靜止不動，看到一半時就崩潰痛哭說「我兒子在掙扎！」父親也流淚表示，要求判廖女以最重之刑。

內湖托嬰中心男嬰窒息死亡案，原以為是趴睡所致，檢警相驗後，認為廖姓保母涉犯業務過失致死罪嫌，諭令3萬元交保。但家屬今勘驗時看監視器畫面，赫然發現保母當時竟以「全身重壓」方式哄小孩入睡 ，不顧男嬰掙扎，竟緊緊纏住長達19分鐘，家屬無法諒解。

廖女已承認業務過失致死罪，但她辯稱壓制動作只是要固定，供稱是為了哄小孩入睡才會側睡，男嬰停止掙扎則是已經入睡，她當時還有摸摸叡叡的背，確認還有心跳呼吸才起身離開，她說托嬰中心的前輩哄嬰兒睡覺就是給他們趴睡，不認為自己哄睡方式有何不妥。

叡叡爸爸表示，叡叡被壓的時候有很努力地想要活下來，無法接受廖筱萍只被判業務過失，請求處以最重之刑；叡叡父母委任律師葉恕宏則強調，「我們的托嬰中心」負責人黃祥官過去曾任多家金控主管，開設托嬰中心完全追求利潤為目標，，罔顧社會責任。

(中時新聞網)