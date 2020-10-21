金防部「109年聯合反登陸作戰操演」連日來在金寧鄉后湖海灘展開，今年因受兩岸情勢緊張和新冠肺炎疫情影響，未如往年邀請學生和民眾參觀，且有部分規畫在半掩體內開火，讓當地軍事迷覺得好可惜，抱怨「都是阿共害的！」

這項年度重要演訓和火炮射擊保養，往年都會邀請縣府、縣議會和各鄉鎮首長、民代參觀外，也會安排學生團體實地體驗全民國防的成果。當地軍事迷更是摸黑提早進場，卡位搶最佳拍攝位置。

今年因受兩岸情勢緊張和新冠肺炎疫情影響，軍方不對外開放參觀火炮演習。（蔡姓民眾提供）

金防部今年規畫在10月13日、14日、16日、19日和21日登場，一如往年在南海岸實施地面武器對海射擊，包括8吋榴、155榴炮、105榴炮等各型火炮和和M60A3戰車在內，火光迸射場面震撼。

但因兩岸情勢持續緊張，加上新冠肺炎疫情影響，金防部日前即決定不對外開放參觀，不肯錯過的軍事迷進不了海灘炮陣地，只能在大約500公尺外，架設「大炮」拍攝，感覺非常不過癮。

專程從台灣返金拍攝的王姓民眾表示，過去金門旅遊業者還建議開放觀光團參觀火炮演習，讓遊客感受真正的「戰地」氣氛，軍方也表示會配合觀光審慎評估，如今因兩岸關係緊張，採取不開放的緊縮措施，真的只能說「都是阿共害的！」十分掃興。

灘岸火炮準確擊中海上目標，展現金防部官兵訓練成果。（蔡姓民眾提供）

(中時 )