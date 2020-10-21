普悠瑪翻車事故今日剛滿2周年，如今又傳出5月19日台鐵成功站南側軌道出現44公分的斷軌，司機員通報後，站務人員卻沒有通報，讓後面莒光號、普悠瑪列車通過斷軌處。交通部長林佳龍得知後，相當震怒。國家運輸安全調查委員說，預計11月提出事實報告。

根據國家運輸安全調查委員會業務及預算報告指出，今年5月19日，台鐵3218次北上區間車，司機員行經西正線K204+295（半徑650公尺曲線段）時，發生重大重擊異音，經成功站派員路線巡視，確認為西正線內軌斷裂。運安會接獲事故通報後，派出先遣調查人員，發現軌道斷裂高達44公分，依規定屬重大鐵道事故，展開調查。

如今該案遭爆案外案，當時司機員向成功站通報疑斷軌，站務人員查看後，又未依SOP向調度員通報，後續又有2班列車，包括2次莒光號、288次普悠瑪自強號高速通過該路段，直到調度員自行從無線電群組聽到成功站的通話，才發布行車命令封鎖。據了解，早在今年3月3日，已有人員發現該處鋼軌出現裂紋，通知相關人員卻沒被處理、抽換新鋼軌，直到5月19日軌道斷裂。

據了解，在普悠瑪翻覆事故滿2周年前夕，交通部在19日要求台鐵局、鐵道局、路政司等相關單位針對鐵道安全報告時，台鐵局才首度向部長林佳龍說明此事，讓林佳龍相當震怒。

交通部表示，根據台鐵就519斷軌事件初步調查之情形，涉及鋼軌檢修、突發通報、安全管理等疏失，台鐵日前向本部報告後，林佳龍指示，一、台鐵務必全力配合運安會調查，誠實為上策，如再有隱瞞，絕不寬貸；二、懲處名單報部核定，提高懲處層級，包括局長在內，一併全面檢討相關責任；三、針對519事件成立檢討專案，檢視鋼軌檢修作業流程及通報機制，並落實相關人員之布達及訓練；四、針對運安會要求對全台的彎道鋼軌加強檢查，台鐵應於最快時間內完成，並向交通部及運安會報告檢修及改善情形；五、只有安全，才有台鐵，台鐵務必記取教訓、痛定思痛，否則難以重建人民之信任。此案目前正由運安會調查，本部及台鐵局將全力配合調查。

運安會主委楊宏智說，事實資料馬上進入委員會，相關資料會公布，預計下個委員會11月6日排入，公布時間要另外通知。

據傳，當時台鐵通報斷軌僅3至4公分，但實際斷更長？楊宏智證實此事，「3至4公分已經夠嚴重了，運安會獨立到現場檢視，即刻到成功站，雖然是晚上，且實際斷軌長度更長，驚嚇到我們每一個人，整個裂掉44公分，物證馬上帶回送交專業單位測試。」斷軌存在潛在風險，而且風險程度很高。

(中時 )