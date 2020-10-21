大陸女星楊冪以精湛演技、高顏值和前凸後翹的好身材，穩坐人氣女神寶座，楊冪演藝作品橫跨大小螢幕和綜藝，同時她也是各大品牌、活動爭相邀請的寵兒，不過人紅是非多，楊冪也遭指顏值老化，而楊冪昨（20日）則被網曝光出席活動的無P照，真實狀態全曝光。

楊冪身穿削肩長洋裝、頂及腰黑長直髮，氣質亮相代言活動。（圖／取材自嘉行楊冪工作室微博）

楊冪昨以一襲白色削肩長洋裝現身上海出席代言活動，頂著一頭及腰黑長直髮的楊冪更顯氣質，而洋裝合身設計搭配腰間的皮帶，更加凸顯楊冪的好身材，女神舉手投足狂噴仙氣。

陸網隨後也曝光多張楊冪出席活動的無P照，在民眾鏡頭的楊冪，好身材和高顏值依舊在線，楊冪儀態端莊、氣質絕美，真實顏值不用修圖就極美。

楊冪的無P照依舊亮麗。（圖／取材自楊冪微吧微博）

而對比楊冪的無P照和工作室曝光的精修圖，兩者差異不大，楊冪絕佳狀態也獲得網狂讚：「這樣34歲？太美了吧」、「美女離開濾鏡和美顏依舊是美女」、「生圖和精修沒差啊」、「這是什麼神仙顏值」。

(中時新聞網)