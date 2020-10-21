香港國泰航空21日公布重組計畫，三大方向包括國泰港龍航空將停止營運，即日生效。國泰航空集團（包括國泰港龍航空）整體削減約8,500個職位，約占集團24％，未來數周將裁減約5,300名駐港員工。國泰將要求駐港空服員和機師同意更改其服務條件。

香港經濟日報報導，國泰航空董事局主席賀以禮、行政總裁鄧健榮將於21日下午1時舉行記者會說明。截至21日上午10時36分，在港股上市的國泰航空上漲3.5％至5.92港元。

國泰航空表示，擬尋求監管機構批准，由公司及旗下全資持有的廉航香港快運航空（HK Express）營運國泰港龍航空的大部分航線。國泰港龍在新冠肺炎疫情爆發前約有40多個航點，主要為大陸與亞洲區內地點。

在裁員安排方面，國泰航空指出，在8,500個職位當中，除5,300名駐港員工以外，另有約600名非駐港員工可能受到影響，但必須視當地監管規定而定。由於國泰近月凍結徵才，以及關閉若干海外基地等節流措施，其餘2,600個職位現已空缺。

在財務影響方面，國泰航空目前每個月燒錢15億至20億港元，國泰預計此次重組將使集團於2021年每個月減少約5億港元的現金支出。國泰重組成本約22億港元，將由該公司內部資源撥付。

(工商 )