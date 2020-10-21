大同（2371）今（21）日上午9時準時舉行股東臨時會，重新改選9席董事。投票前由於有公司派股東長達約一分鐘高喊「程序發言」未受主席採納，市場派股東則也強烈回擊「請主席宣布開始投票」，現場一度混亂。在電子投票部分則已於日前完成結束。投票已於9點52分前結束，主席宣布開始計票。

左起，大同市場派股東新大同董事長楊榮光、欣同董事長林宏信律師，以及負責股務的洪國誌律師。（攝影∕王永泰）

而今天股臨會進行至今尚且和平，主席林宏信律師說投票時間有30分鐘，請各位出席股東不用緊張。現場則有穿著白襯衫的保全數十人維持秩序，與6月底的著黑西裝保全人員圍成幾乎密不可破的人牆，氣氛迥然有別。至9點46分大會主席第6次宣布，依今天股權股東出席率達92.34%。

大同市場派召集股臨會中，現場維持秩序為著白襯衫的保全人員。（攝影／王永泰）

主席欣同董事長林宏信律師強調今天股臨會只就董事改選，無法處理其他任何議題。話畢，立即有公司派股東站起來不斷高喊「程序發言」、「填發言條，程序發言」，長達快要一分鐘。

而主席林宏信則回覆說：「無法接受現場發言，請這位股東坐下來，尊重其他股東」，並再次宣布「請各位股東，立即投票」。稍後，林宏信以議事牆未即時公布秀出董事候選人戶號等選舉資料，宣布投票時間從原有的30分鐘，再延長15分鐘。

目前公司派提名6席董事候選人，為林郭文艷、張益華、彭文傑、沈柏延、蘇鵬飛、蔡勝文，及3席獨董候選人劉宗德、謝穎昇、王金來。市場派提名6席董事候選人為林文淵、王光祥、葉曉甄、郭添輝、陳柏元、林宏信，以及3席獨董候選人為李勝琛、龔鍾嶸、陳兆勛。

大同股東今天出席股臨會，重新改選董事。（攝影／王永泰）

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(中時新聞網)