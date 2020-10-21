女學生嚇得往後退。（淵明國中提供錄影帶）

獼猴群找學生「齜牙咧嘴」。（淵明國中提供錄影帶）

獼猴群卻轉攻警衛室，幾隻跳著試圖打開門。（淵明國中提供錄影帶）

獼猴群在淵明國中綠地盤據。（淵明國中提供錄影帶）

警衛放沖天炮嚇阻猴群。（淵明國中提供錄影帶）

雲林縣林內鄉台灣獼猴族群越來越大，今（21日）20多隻獼猴清早7點多就在私立淵明國中大門口等學生，數度找學生、作勢搶早餐，與人對峙後轉而進攻守衛室，校長丁清峯表示，獼猴干擾該校已經很久，今天好像打群架一樣，太誇張、太扯了。

淵明國中校地兩公頃，有一面靠山，校內種許多樹木包含果樹，每年到了固定季節就有台灣獼猴來搶食，校方大多放沖天炮驅趕，但獼猴都不怕，族群越來越大，去年約10幾隻，21日侵門踏戶的猴群已近30隻。

校長丁清峯表示，早上七點多學生開始上學，一大群獼猴就守在大門口，這是從來沒有過的事，以前都是翻牆或從不顯眼的地方進來，今天光明正大盤據大門口，把大家都嚇一跳。

獼猴群數度找學生「齜牙咧嘴」，一名女學生被兩隻獼猴包圍，不斷向後退，其他學生也趁隙撤退；有一名家長載孩子上學看到獼猴群，只好改道落跑。

丁清峯說，今早有老師試圖用車輛擋住獼猴避免攻擊學生，警衛拿出沖天炮施放，但獼猴群卻轉攻警衛室，幾隻跳著試圖打開門，其餘有的跑到二樓，有的轉移陣地。

丁清峯表示，去年只覺得猴群很猖狂，今年更誇張，感覺學人類組幫派、堂口，20多隻準備打群架的態勢，實在很扯，每次看電影《猩球崛起》都覺得很真實，場面淵明國中的台灣獼猴一樣。

淵明國中多年來反應縣府農業處、林務局，盼能解決台灣獼猴侵擾校園問題，迄今還沒有什麼有效的辦法，沖天炮牠們已經聽到耳朵長繭了，可能要放連人聽到都會怕的「大龍炮」才行。

(中時 )