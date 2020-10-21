台灣直播市場近年蓬勃發展，為了讓更多有志投入的青年學子對直播產業有更深的認識與了解，也為產業培養即戰人才，捷泰(6165)今年入主的浪LIVE深入校園，和學生進行對話交流。10月與世新大學合作，除了平台執行長鄭偉柏親自至該校進行兩場全媒體識讀大師講座，浪LIVE也將陸續與世新資傳系策畫更多課程及活動合作，第一步邀請學生直接進入總部參訪，除了讓同學了解直播產業和平台現況外，也分享經紀經營和企業管理的訣竅，活動最後還安排同學現場體驗直播。

走進學校和傳播系所學生面對面，浪LIVE執行長鄭偉柏以《新媒體浪潮下的社群行銷與直播生態》為題，和同學分享最新的社群媒體行銷術及直播圈的發展和現況。鄭偉柏強調，21世紀網路媒體崛起，行動裝置蓬勃發展，不僅改變媒體生態和閱聽者習慣，社群媒體行銷方式也早已大相逕庭。如何創造話題、打造優質內容，是社群行銷操作的重要關鍵。

鄭偉柏分享，浪LIVE的定位為全台灣「最大圓夢平台」，除了堅持內容品質與才藝展現外，也堅決嚴禁色情、政治、暴力和代聊，致力提供清新健康的優質內容。此外，浪LIVE也積極開發專業自製內容，從AKB 48 Team TP、樂天女孩、統一獅啦啦隊到風水命理大師謝沅瑾、人氣遊戲直播主統神、國動，甚至邀請柯文哲、鄭元燦等當紅政治人物親臨體驗直播。

浪LIVE也和世新大學資訊傳播學系聯手，預計規劃各種課程及活動上的合作，10月首先由授課教授帶領大三同學至浪LIVE企業總部進行參訪。除了深入淺出介紹直播產業及浪LIVE品牌現況外，也特別針對經紀經營和企業管理向同學進行分享，讓想入行的學生對產業職缺和工作內容有更進一步的了解。浪LIVE也釋出實習職缺向同學招手，有志培養人才儲備人力。

(時報資訊)