尹子維去年和徐冬冬分手。（圖／中時資料照片）

徐冬冬發文。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

「大陸第一美胸」徐冬冬擁有35E火辣身材，30歲的她前年認戀45歲星二代男星尹子維，兩人原本互動甜蜜，去年卻閃電告吹，傳聞分手主因和結婚有關，但女方否認。最近有網上傳言，指尹子維其實是男同志，跟徐冬冬交往僅為煙霧彈，對此，徐冬冬也親上火線否認了。

徐冬冬過去是導演王晶力捧的「晶女郎」，曾演出電影《賭城風雲III》、《追龍》，而尹子維是大明星胡燕妮的兒子，前年兩人罕見公開認戀，後來也常在網上放閃，去年卻無預警分手，女方否認逼婚，強調兩人說好當永遠的朋友。

先前媒體報導，最近徐冬冬在外地拍戲，尹子維在寧波東海某影城附近砸了500多萬人民幣，約2116萬台幣，買了海景別墅，送給在當地工作的徐冬冬，女方否認：「沒復合，沒有收，謝謝​​​​」，尹子維雖沒指名道姓，也寫下：「只想你美好，一直支持你...」，似乎仍關心前女友。

徐冬冬最近轉發網友留言，有人造謠說尹子維其實是GAY，和徐冬冬是閨密，不是戀人，暗指交往是煙霧彈，對此，徐冬冬反擊回應：「您可以做編劇了！別人編劇賺錢，您編劇恐怕要賠錢咯！」直指兩人當時是真的在交往，網友也說：「自己問心無愧就好了，別理會其他人怎麼說，太無聊了」、「我的天吶，這個緋聞真的是太誇張了吧」。

(中時新聞網)