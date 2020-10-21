中共十九屆五中全會26日召開前夕，多位中共中央候補委員職務調整。《北京青年報》微信公眾號「政知見」分析，這些人的新職多為省級黨委副書記。比如，9月，十九屆中候補吳強（時任貴州省副省長）履新貴州省委秘書長；10月，十九屆中候補於紹良（上海市委常委、組織部部長）履新上海市委副書記；同月，「70後」中候補蔡松濤履新信陽市政府黨組副書記等。

最新的一例是廣西的孫大偉。據《廣西日報》廣西雲客戶端App20日消息，中候補孫大偉已履新廣西壯族自治區政協黨組書記。「政知見」報導，這幾個月履新的候補員中，至少有4人都是省級黨委副書記，包括趙一德、信長星、王寧、孫大偉。

公開資料顯示，孫大偉，男，漢族，1963年4月生，今年57歲，籍貫黑龍江安達，1984年12月加入中國共產黨，1986年7月參加工作，哈爾濱工程大學管理科學與工程專業畢業，在職碩士研究生學歷，工程師。

孫大偉曾擔任北京朝陽商檢局局長，國家出入境檢驗檢疫局檢驗監管司副司長、司長，國家質量監督檢驗檢疫總局檢驗監管司副司長、司長，國家認證認可監督管理委員會常務副主任、黨組副書記等。

2005年，孫大偉任大陸國家質量監督檢驗檢疫總局黨組成員、國家認證認可監督管理委員會主任，2010年任國家質量監督檢驗檢疫總局副局長。

2017年6月，孫大偉「空降」廣西，履新廣西壯族自治區黨委副書記。如今，他再度履新，成為廣西壯族自治區政協黨組書記。廣西壯族自治區政協主席、原黨組書記藍天立，已出任自治區黨委副書記、自治區代主席。

從省級黨委專職副書記到政協黨組書記，孫大偉並非首例。比如，內蒙古自治區政協主席、黨組書記李秀領，此前就擔任雲南省委副書記、省委黨校校長，2018年12月跨省到內蒙古成為政協黨組書記。再比如，遼寧省政協主席、黨組書記夏德仁，此前也擔任過遼寧省委副書記。

孫大偉是今年以來又一位履新的省級黨委副書記。據「政知見」不完全統計，今年以來，包括孫大偉在內，至少有7位省級黨委副書記陸續有了新職務。例如：原陝西省委副書記賀榮4月履新最高人民法院黨組副書記、分管日常工作的副院長（正部長級）；原河北省委副書記趙一德8月履新陝西省省長；原安徽省委副書記信長星8月履新青海省省長；福建省委副書記、福州市委書記王寧9月履新福建省省長；原上海市委副書記、政法委書記廖國勳9月履新天津市市長；原浙江省委副書記、寧波市委書記鄭柵潔9月履新浙江省省長。

其中，趙一德、信長星、王寧以及此番履新的孫大偉，都是近期履新的，他們都是十九屆中央候補委員。包括孫大偉在內，上述多位履新的省級黨委副書記都是「空降兵」。

賀榮，女，漢族，1962年10月生，山東臨邑人，她長期在法院系統任職，擔任過北京市高級人民法院副院長、最高人民法院副院長等，2017年3月空降陝西，歷任省委常委、省紀委書記，省委副書記等，今年4月重回最高法。

比如，青海省省長信長星長期在勞動和社會保障部工作，擔任過國家公務員局副局長、人社部副部長等，2016年9月空降安徽，擔任了4年的省級黨委專職副書記後，於今年7月跨省到青海，成為青海省省長。

再比如，福建省長王寧曾長期在住建部任職，擔任過住房和城鄉建設部副部長，2015年12月空降福建，2018年5月成為省委專職副書記，今年履新福建省省長。

還有浙江的鄭柵潔。公開資料顯示，浙江省長鄭珊潔曾任國家能源局副局長（副部長級），中央台辦、國務院台辦副主任，2017年12月空降浙江，後成為浙江省委專職副書記，今年9月履新浙江省省長。

(中時 )