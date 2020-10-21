劉詩詩產後復出新戲被指老態，現同框宋茜狀態好。(圖／翻攝自微博)

劉詩詩和吳奇隆結婚5年，去年迎來兒子「步步」，產後休養半年就復工，日前新戲《親愛的自己》上檔，卻被網友批評演技尷尬，還變老態不少，對此，她也坦言那時身體還沒完全恢復，近日，她和宋茜難得同框，好狀態令人驚艷。

劉詩詩和宋茜不僅是同品牌形象大使，還是前後任金鷹女神，兩人難得同框，瞬間引起粉絲暴動，還登上微博熱搜，只見她們分別穿著一紅一白，展現不同魅力，而劉詩詩完全看不出已是孩子的媽，皮膚緊緻狀態好，讓人讚嘆不已。

劉詩詩狀態好，完全不像生過孩子。(圖／翻攝自微博)

其實，劉詩詩產後首復出的新戲《親愛的自己》，收視不如預期，她的演技更是遭到批評，連美貌也被指老了不少，她事後坦言拍戲當下，「身體的激素水平（水準）還沒有完全下來（恢復），所以浮腫自己是能看到的」。

而她為了真實表現劇中角色，頭髮沒用得太精緻，狀態也不會特別調整的很乾淨。不過雖然她產後積極復出，但除了拍戲、代言外，她很少接其他工作，因此被問到會不會接綜藝節目，她也坦率表示暫時不考慮，因為自己不擅長表達，也不會炒熱氣氛，「我可能會很尷尬，大家看著也尷尬，何必呢？」

(中時新聞網)