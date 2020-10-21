許多人以為喝酒可以助性，其實大錯特錯！營養師表示，酒精中的乙醇會抑制中樞神經，降低全身的敏感程度，同時乙醇也是「殺精」的一大元兇，使精子品質低落，因此過度飲酒不僅完全無法助性，恐讓你「敗性」而歸，若想幫助盡「性」，除了心情平穩、規律運動，還可從吃得營養下手。

營養師程涵宇在《田原香健康網》指出，豐富的營養是強健體魄的基礎，尤其多攝取優質蛋白質特別重要，若想在情愛的表現上更投入，又不想靠藍色小藥丸，可適度食用下列5大天然食品。

1. 生蠔：富含鋅、硒，有利於精子生存及活動力。

2. 蝦：含蛋白質、微生素A、微生素B群、鈣、鐵、磷、鋅及牛磺酸，有助補腎、強化肝臟及心臟功能。

3. 核桃：含有醣類蛋白質、膳食纖維及多種維生素與礦物質，是合成體內抗氧化酵素的關鍵元素，可強腎健體。

4. 牛肉、羊肉：富含蛋白質、脂肪、維生素及鈣、鐵、磷等多種營養物質，對於患肺結核、咳嗽、氣管炎、哮喘、貧血的人特別有益處。

5. 韭菜：每百克含蛋白質2至2.85克，還有大量的維他命，其獨特氣味的成分芳香基能調整自律神經，有助紓解壓力。

程涵宇強調，想讓「小弟弟」精神飽滿，睪固酮分泌和血液循環良好至關重要，攝取優質蛋白質能促進睪固酮分泌，讓血管富有彈性、血液循環順暢，除了順利充血，並能提高持久度，進一步讓你「性」福破表。

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