新冠肺炎疫情延燒，全球確診數目前已突破4000萬人，預計到了10月25日，全球將有4236萬人確診，115萬人死亡。專家預估，全球疫情預計要等到明年2月才會受到較好的控制，美國、歐洲、印度的疫情進展將是關鍵因素。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，本周新冠肺炎新個案貢獻國以印度、美國、巴西、英國、法國為主，預計下周英國及法國將群起直追。死亡人數方面，阿根廷也將會增加。目前全球主要的流行地區在印度、美國、拉丁美洲，但近期歐洲疫情再起，對新增個案有很大的影響，需要警戒。

全球五大洲疫情當中，美洲的美國疫情嚴峻，每日新增個案由上週4萬8000人上升至5萬5000人，42州每日新增個案持續上升。南美平均單日新增個案數較2周前下降8％，巴西、秘魯疫情下降，但巴西確診數仍高居全球第3名，墨西哥疫情則持平，阿根廷、哥倫比亞仍呈上升趨勢。

歐洲疫情嚴峻，單周確診人數達88萬人，全歐洲單日確診數已超過美國。近期英國皇家海軍在潛艦停靠美國喬治亞州港口時，違規至酒吧及海灘狂歡，導致約35人染疫。法國疫情自首都向南延燒，65歲以上確診者暴增64％，政府已要求醫護人員停止休假。俄羅斯疫情自莫斯科、聖彼得堡向外蔓延，單日死亡數已超過第1波疫情影響，政府要求30％以上的員工遠程工作。

非洲疫情趨緩，包含摩洛哥在內的少數國家疫情仍持續升溫。摩洛哥單日新增個案為非洲57國之首，當地醫療資源已使用33.7％，若情況加劇，醫療資源將會達到上限。另因約3000名師生檢驗陽性，當地教育部本周全面關閉229家學校。

亞洲東南亞疫情持續，馬來西亞9月再度爆發本土群聚，此後疫情就不曾停歇，政府已決議在沙巴州、雪蘭莪州施條件行動管制2周，另提出大型考試延後辦理方針；印度本周新增44萬餘確診個案，因為農村民眾不配合防疫，疫情難以控制。中東伊朗、阿拉伯聯合大公國新增確診人數亦不斷創新高。

東北亞方面，日本首都圈持續爆發校園、醫院群聚感染，南韓疫情回穩，全國防疫措施調降為防疫等級一，但首都圈仍維持二級。大陸時隔2個月本土病例再現，原因是早前2名染疫海鮮搬運工於醫院檢查時，醫院管控疏失造成疫情擴大。

大洋洲的澳洲自10月14日起，每日本土新增個案已少於10人，墨爾本居民離家外出活動距離延長至25公里，預計11月1日解除留在家裡的規定。紐西蘭時隔2周再度出現1例本土個案，研判是在船上工作時染疫。

陳秀熙表示，全球疫情預計還會持續一段時間，要等到明年2月才會受到控制，美國、歐洲、印度是決定全球疫情是否受控的重要因素。隨著時間進展，各國接下來會把輕症、重症做出區別，有些國家將傾向於只報重症，不報輕症，而減少重症造成的死亡將是未來的重大趨勢。

(中時 )