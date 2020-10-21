辦公室戀情雖然有一定風險，但長期相處久了容易生情，實在很難防，尤其有些人特別熱愛辦公室戀情那種有點禁忌的感覺，來看看會和同事談戀愛的星座都是哪些吧！

【雙子座】

雙子座崇拜有能力的人。（圖片來源：金秘書為何那樣劇照）

活潑的雙子跟誰都聊得來，自來熟的他們相處起來十分舒服，偶爾的打鬧、肢體接觸，更是讓人對他們好感度飆升，雙子通常工作能力都不錯，一開始認識會被他們的傻吸引，再深聊又能發現他們充滿內涵，而他們也對強大的人充滿好奇心，會用各種技巧快速接近，一不小心就成了辦公室戀情中的一員。

【天蠍座】

天蠍在職場上十分可靠，有不少小粉絲。（圖片來源：我的大叔劇照）

天蠍很有能力，在職場上通常能佔有一席之地，想低調都低調不起來，會有一批小粉絲崇拜著他們，而他們也很照顧後輩，願意傾聽同事們的煩惱，而天蠍的內心其實是很孤單脆弱的，因此也特別容易被攻破，一些曖昧小動作，都能讓他們波濤洶湧，長期下來感情升溫，也就一發不可收拾。

【雙魚座】

雙魚希望可以上演浪漫又禁忌的辦公室戀情。（圖片來源：皮諾丘劇照）

雙魚熱愛各種偶像劇劇情，當然也包括辦公室系列，加上他們都是日久生情專業戶，又很會有意無意製造曖昧氣氛，無論是可靠的主管還是共同革命的同事，都可以激起雙魚的少女心，而且俗話說得好，近水樓臺先得月，雙魚也就自然而然地談起辦公室戀情。

(中時新聞網)