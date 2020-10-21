近日共機擾台次數增加，引發國內外高度關注，國民黨智庫公布最新民調，顯示6成民眾認為兩岸不會發生戰爭。對此，資深媒體人陳揮文在廣播節目中則反問一句話，「你怎麼知道兩岸不會開戰？」

國家政策研究基金會20日上午公布最新民調顯示，近6成（59.5％）民眾認為兩岸不會發生戰爭，其中政治立場偏綠的受訪者比偏藍者，愈不認為兩岸可能發生戰爭。另外，若兩岸開戰，有4成6民眾認為美國會出兵協防台灣，認為不會的有34％，其中民進黨支持者有69％認為美方會協防台灣，時代力量70％，台灣基進82％，國民黨則僅有25％，藍綠的差異也十分明顯。

針對此民調，陳揮文20日在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中說，「這當然就是ㄜ...我先講結論，因為這東西就是要帶風向，我跟你講，真的要打破砂鍋問到底，『你怎麼知道兩岸不會開戰？』你說是回答問券、民調，就說不會開戰，那為什麼？總得講出一個原因吧？」

陳揮文講到此忍不住大笑，「還是心裡希望不要開戰？其實這種民調都不好做，如果是問台北市長你支持誰的問題，這種相對簡單，因為就是對政治人物、候選人的好惡，但問到兩岸開戰，這大哉問，民調很難問，但我們就參考就好。」

(中時新聞網)