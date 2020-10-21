新北市鶯歌陶瓷博物館近日舉辦「陶蘊風華－回溯市拿50年」展覽，在鶯歌創立47年的「市拿陶藝」精選28件絕版彩繪陶作，以古法工筆畫，彩繪山水、花鳥走獸等風格，將臺灣人文和自然特色彩繪融入陶作，陶瓷設計原圖稿與彩繪作品也將一同展出，讓民眾欣賞臺灣彩繪陶瓷發展風華。

鶯歌在1970年代開始發展古典陶藝，市拿陶藝1972年在鶯歌創立，打破以燃煤四角窯燒陶的傳統作法，將天然瓦斯管線引入鶯歌，藉此提升燒陶品質、減少環境污染，初期以仿明清宮廷的彩繪為主，之後投入現代瓷藝創作，將台灣人文、自然特色融入彩繪，使彩陶多了一份台灣味。

陶博館指出，展覽邀請10位專長各異的彩繪師，作品專攻彩繪技法、西式風格、釉藥特性等，種類多元。其中「荔枝藍鵲頸瓶」陶藝作品彩繪出台灣國鳥藍鵲和火紅的荔枝，取吉「利」的諧音，充滿吉祥寓意，也充滿台灣特色。

陶博館館長吳秀慈表示，陶蘊風華展覽首次將陶瓷設計原圖稿和彩繪作品一同展出，「紅地奔馬節頸瓶」、「紫藤綬帶鳥瓶」、「紋面與乘風破浪玉山蓮香老窖酒瓶」3件彩繪作品，可讓民眾一睹彩繪師激盪的設計思路，非常值得一看。

(中時 )