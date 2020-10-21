促轉會今日舉行記者會，宣布試辦的政治受難家庭照顧服務方案，包括電話關懷、定點定時聚會，以及長照、家照、心理支持乃至於提供經濟資源等方式，初步將先在台北、台中、高雄各成立一個提供聚會與關懷的據點。

促轉會主委楊翠表示，過去兩年促轉會密集對政治受難家庭家訪（接觸66位來自60個家庭的受訪者），了解他們有各種需求，為此在建構政治受難家庭服務方案時必須提供多元面向。轉型正義最核心的價值就是國家負起平反與照顧的責任，讓政治受難者及其家庭重新信任國家。

職司此照顧支持方案的促轉會專任委員王增勇表示，就他所知有位政治受難者二代經過三年邀請才願意分享家庭經驗，但講過之後就不願再說，因為太痛了，但也有受難者每講一次，心中的痛就放下一些。政治受難者和其家屬年事已高，但長照體系對他們並不了解，受難者不信任國家從而也不信任長照體系，因此促轉會希望將照顧與療癒結合，陪伴在受難者身邊。

王增勇指出，目前預計提供的服務包括三層次，首先，讓政治受難者定期與難友聚會，互相關心分享經驗，促轉會透過提供交通服務排除困難，對於尚未做好心理準備出門者也提供電話服務關懷，促轉會將於台北、台中、高雄各成立一個據點，歡迎他們前來，目前台北、台中已連絡上者各有六十人，首次聚會時約有二、三十人前來。而促轉會建構的名單上高雄有五百人，台北新北共有一千人，未來只要是有超過一百位受難者的縣市，也希望能成立據點。

王增勇表示，第二層是政治受難者若有長照需求，這些據點可再進一步協助提供服務，第三層服務是對他們的密集照顧方案，希望透過這三層服務，提供無縫接軌的照顧服務。由於促轉會是任務型機關，有可能在明年就結束，因此促轉會規劃協商明年由衛福部繼續照顧服務，而倘若黨產會順利收回不當取得財產成立特種基金，將可用於照顧政治受難者。

多名立委出席本次記者會表達支持，包括民進黨立委吳玉琴、周春米、鍾佳濱、范雲，時代力量立委王婉諭，民眾黨立委賴香伶，還有無黨籍立委林昶佐。

(中時 )