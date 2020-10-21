瑞典政府表示，已經禁止電信商使用來自華為和中興的5G網路設備。瑞典正式加入其他歐洲國家的因國安理由排除中國供應商的行列。

瑞典監管單位PTS在周二宣布該決定。瑞典將在下個月進行頻譜拍賣，另外該國軍方和國安單位也提出建議，稱中國為瑞典最大的威脅之一。

中國對此表示，沒有「具體證據」來證明該公司的設備將對瑞典國家安全造成威脅。

作為報復的可能象徵，中國監管單位在周二發布通告，對中國境內的外國電信商實施嚴格檢查。

瑞典是電信設備商愛利信(Ericsson)的總部所在，亦為華為最大競爭對手。該公司並已獲得中國三大電信公司的5G網路無線設備的供應訂單，中國官方此舉將危及愛利信在中國的訂單合約。

瑞典電信商Tele2執行長指出，如果中國在歐洲銷售的減少，那歐洲供應商在中國也會發生相同情形。

就瑞典國內而言，愛利信和諾基亞可能從禁令中獲益。

瑞典監管單位PTS並指出，那些曾參與拍賣的電信商，必須在2025年1月1日之前，將現有基礎建設和核心功能中移除華為和中興的設備。

瑞典主要電信商Tele2在其網路設備中使用華為設備，此前曾表示華為是重要的供應商。

(時報資訊)