大同(2371)臨股會今早在大直典華召開，今天股東出席率持續增加，至上午10時23分，出席率高達92.35%，出席股數逾20.3億股。從電子投票的權數來看，市場派9名董事侯選人得票權數達85.18億權，而公司派得票權數為6.89億權，市場派和公司票在電子投票的得票權數相距懸殊。

從今天電子投票結果分析，大同市場派「變天」成功機率高。今天電子投票的股數占比已近5成，選舉結果幾乎是「大勢已定」。從電子投票權的前9名依次為:李勝琛的21.81億權（獨董），龔鍾榮（獨董）的15.88億權，林宏信的13.29億權，王光祥的12.06億權，林文淵的9.58億權，葉曉甄的9.43億權，陳兆勛的3.04億權，王金來（獨董）的1.01億權，張益華的0.97億權

值得注意，市場派推出的董事長代表林文淵在電子投票的得票權數有9.58億權，應可順利當選董事，進而被推派為董事長！

(時報資訊)