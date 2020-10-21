因疫情期間更多人透過app通話，即時通軟體Snapchat母公司Snap上季用戶增長與本季營收展望均超出市場預期，激勵周二盤後股價飆漲23%。

受此提振，臉書、推特與Pinterest等社交媒體股價亦同步上揚。

Snap周二公布，第三季營收（主要來自於app廣告收入）年增52%，為6.79億美元，優於市場預估的5.56億美元。虧損為2億美元，較去年同期的虧損2.27億美元縮小。經調整後，每股盈餘為1美分，優於市場預估每股虧損5美分。

第三季全球每日活躍用戶人數年增18%，達到2.49億，超出市場預估的2.44億。每用戶平均收入年增28%，為2.73美元，優於市場預估的2.27美元。

Snap看好用戶增長將持續維持動能，預計第四季每日活躍用戶進一步增至約2.57億，超出市場預估的約2.498億。

執行行Evan Spiegel表示，與知名品牌合作的成效優於預期，為營收成長帶來更顯著的挹注，而人工智慧的普及程度超出預期，亦為集團帶來更多機會。該公司預估本季營收較去年同期成長47%～50%，但也警告目前尚不清楚這場大流行病會如何影響年底節日的廣告業務。

(時報資訊)