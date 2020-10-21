現代汽車集團(Hyundai Motor Group)因在北美銷售汽車引擎出現瑕疵，引起一系列火燒車以及勒令召回事件後，公司高層痛定思痛，決定大刀闊斧地對其品管部門好好整頓一下。

現代汽車表示，該集團與佔了4成股份的起亞汽車(Kia Motors)，計畫簡化目前生產線上所有品管製程，以利釐清問題，進而更能解決問題。目前，現代汽車與起亞汽車合組的汽車集團，銷售量為全球排名第五大，由於整個組織過於龐大，現代汽車也表示將優化決策流程，以便可盡速處理消費者之問題與需求。

就在後繼者鄭義宣(Chung Euisun)正式掌管現代汽車集團後一星期，這家韓國第二大集團就果決地做出以上流程精簡決議。直到今年初，這兩家韓國汽車製造商才分別派出各自品管小組，以因應發生在去年第3季，因煞車油洩露導致Theta II GDi款的汽油引擎起火事件。而這也迫使現代與起亞灑下巨資，陸續要在美國與加拿大召回至少逾60萬輛汽車。去年，現代汽車集團在美國與有問題的Theta II GDi款車主已達成和解。

本星期，現代汽車集團將主動召回，因電瓶電池零件有瑕疵的7.7萬輛Kona電動汽車。早在2018年，此車型已發生過14個火燒車案例，10個發生在韓國，另外4個則在國外。

在第3季這段時間，這兩家汽車公司共計砸下共3.36兆韓元；其中，現代汽車拿出2.1兆韓元，起亞汽車則出了1.26兆韓元。市場認為這龐大召回相關費用，將反映在第3季財報上，進而嚴重侵蝕獲利導致虧損。

去(2019)年第3季，因韓元走貶以及休旅車賣的嚇嚇叫，現代汽車集團繳出一張漂亮獲利成績單，淨利高達4605億韓元，獲利年增率激增51%。至於起亞汽車，同期淨利為3258億韓元，年增率也有近10%。

像夢靨一樣纏繞現代汽車集團的火燒車事件，對其第3季獲利到底影響有多大，會不會直接造成損失，進而影響股價表現。下周一(26日)公司將會有更明確答案。

(時報資訊)