《商情》黃金亞洲電子盤走高 11:072020/10/21 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金亞洲電子盤走高；因美國總統川普於20日表態，如兩黨針對疫情紓困法案協商成功，將不會阻止參議院通過，此言論令市場對紓困法案可能通過抱持樂觀態度，且加上美元走貶，提振黃金買氣，使金價上行；截至台北時間上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲8.1美元，報每盎司1923.5美元。 12月白銀上漲0.225美元，報每盎司25.205美元。 1月白金上漲5.5美元，報每盎司882.8美元。 12月鈀金上漲2.1美元，報每盎司2419.8美元。(商品行情網) (時報資訊) #黃金 #報每盎司 #亞洲 #電子盤 #走高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》聯電漲價助攻 晶圓雙雄奮起 09:592020/10/21 財經 大中華基金淨值 頻創新高 04:102020/10/21 投資理財 聯電急拉 台股早盤開高 09:262020/10/21 財經 景氣回溫 新興亞股大反攻 04:102020/10/21 投資理財 電子業趨勢高峰會 同步登場 04:102020/10/21 產業特刊 《商情》需求增加預期 上海期膠連八漲 09:592020/10/21 財經 《晨間解盤》台指期結算 留意尾盤波動(日盛投顧提供) 09:362020/10/21 財經 慶鴻雷射切割機展現精密創新力 04:102020/10/21 產業特刊 共識在望激勵美股 台股同歡漲逾70點 09:592020/10/21 財經 陸債券走穩 亞債後勁足 04:102020/10/21 投資理財 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 林郭文艷心碎！百年大同經營權變天 市場派拿下7席狂勝 - 要聞 - 工商 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 台灣窮得只剩下台積電？謝金河爆1句戳破盲腸 - 財經 法院判了！經營權之爭落幕 長榮集團回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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