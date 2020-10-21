黃金亞洲電子盤走高；因美國總統川普於20日表態，如兩黨針對疫情紓困法案協商成功，將不會阻止參議院通過，此言論令市場對紓困法案可能通過抱持樂觀態度，且加上美元走貶，提振黃金買氣，使金價上行；截至台北時間上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲8.1美元，報每盎司1923.5美元。

12月白銀上漲0.225美元，報每盎司25.205美元。

1月白金上漲5.5美元，報每盎司882.8美元。

12月鈀金上漲2.1美元，報每盎司2419.8美元。(商品行情網)

(時報資訊)