大同百年家業，公司派董座林郭文艷也守不住！大同今（21）日召開股東臨時會，全面改選6席董事及3席獨董，市場派獲得壓倒性勝利，一舉拿下5席董事、2席獨董，公司派只拿下1席董事及1席獨董，經營權變天成定局。

投票截止後最新出席率達92.35％，負責這次股務代理的康和證券，21日股臨會前公布電子投票約41.83％。大同公司派得票率9.32％，市場派得票率32.51％。三圓建設董事長王光祥推薦律師李勝琛出任獨董，在電子投票獲得得票股權2,181,367,744股居冠。

經過長達1個多小時投票改選，市場派拿下大同席董事，計有競殿投資法人代表王光祥、林文淵、葉曉甄、郭添輝、欣同代表人林宏信等五席，獨董則有律師李勝琛及大同前財務長龔鍾嶸等兩人，總計拿下七席董事及獨董。大同公司派則由大同中學法人代表林郭文艷拿下董事，獨董則由會計師王金來出任，公司派只拿下1席董事及1席獨董。

(工商 )