高雄市一名騎士日前到加油站加油，花了80元加95無鉛汽油後，沒想到才騎上路不到3分鐘油錶竟直接歸零，他只好再去另間加油站再加了85元，事後他詢問加油站，工讀生跟他確認確實有加油、油槍也沒有壞，讓他傻眼直說「感覺遇到鬼了。」

男子在臉書社團「爆怨2公社」表示，他騎車到加油站加了80元的95無鉛汽油，沒想到騎出加油站後不到3分鐘，油表卻直接歸零，當時他懷疑油表是不是壞了，便沿路找到另間加油站加了85元，此時油表顯示滿格，於是他便到機車行檢查也確定油箱及油錶都正常無故障。

他在機車行確定機車沒有問題後相當納悶，於是再回到第一間加油站詢問當時幫他加油的工讀生，工讀生也確定有加到油，「當下我感覺遇見鬼了！我的機車是100cc的小綿羊，怎麼可以加到165元的油？」之後詢問加油站站長也確定油槍沒有問題，讓他無奈只能把80元往肚子吞。

許多網友留言給他建議，「要看著他加油，勿離開視線」、「看看油箱有沒有破洞」，也有人說可能是加到油氣，加油的時候要聽到液體聲才對。

(中時新聞網)