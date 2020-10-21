主演《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《功夫》等賣座經典港片的「星爺」周星馳，即使近年退居幕後，專心於執導工作，「不當演員只當導演」仍交出漂亮成績單，在演藝圈地位無人可撼動，但近日卻爆出星爺身陷財務危機，遭債主及前女友討巨債10億，而周星馳沉默多日，終於不忍了發聲。

在圈內發展40年的周星馳，眾所周知有名聲又有財富，是個低調富豪，沒想到最近不斷爆出財務出狀況，先前傳相戀13年的前女友于文鳳在兩人交往期間，幫忙星爺投資房地產抽佣金，但聲稱分手後該拿8000萬港幣卻只拿到1000萬，因此提告。

另傳星爺旗下公司Premium Data Associates Limited(PDAL)，2016年跟投資人上海新文化對賭，承諾4年內總利潤須達到10.4億元人民幣，沒達標就賠差價，結果星爺賭輸，接著傳媒發現3月時周星馳拿鍾愛的山頂豪宅「天比高」抵押套現。

周星馳委任律師聲明。(翻攝自微博)

巨債傳聞爆出後，周星馳多日來保持沉默神隱，直到昨(10/20)北京市「京師律師事務所」封躍平律師，在微博貼出周星馳聲明，表示某些特定新聞媒體為了點閱及關注，惡意散布周星馳及其公司因電影投資對賭失敗，拖欠巨額債務，澄清這是不實且歪曲的報導，並非事實，嚴詞警告新聞媒體立即停止散布不實消息，強調「新聞媒體雖有言論自由，但也受法律約束，對造謠者，我們將追責到底！」。

(中時新聞網)