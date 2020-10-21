國民黨青年部主任陳冠安今天指出，根據最新民調，國民黨青年支持率在短短4個月成長幅度達255％，縮小與民進黨2成差距，加上今年大量青年入黨的現象，令全黨上下為之振奮。至於要如何得到青年世代的支持？其實很簡單，就是「當好中華民國派！」

陳冠安說，近日青年部公布今年敗選後青年入黨的相關數據，顯示國民黨青年黨員人數成長35％，每10位入黨，有4位是年輕夥伴，引發外界一定程度的關注與驚嘆。

針對部分媒體指稱國民黨仍不受青年支持，陳冠安說，由周玉蔻女士成立的媒體《放言》，昨天竟一連發三篇獨家新聞，指年輕世代高度反對國民黨，稱國民黨仍親中舔共。陳冠安認為，要討論年輕人對國民黨的印象當然可以，藍營目前在這塊落後綠營，也呈現在許多數據裡，但是《放言》這幾篇新聞，所引用的民調資料，竟然是一個多月之前，由深綠色彩明顯的台灣智庫所做。甚者，更搬出6月份台灣民意基金會的數據。

陳冠安表示，民調有很強的時效性，10月20日的新聞，引用9月15至17日執行的調查，中間這一個多月，其實有很多更新的數據可以引用，但《放言》卻偏偏挑了舊的數據，其心用意，一目了然。數據不會說話，但挑選數據的人會，用在《放言》身上，再適合不過。

陳冠安更透露，根據國家政策研究基金會委託全國公信力，在10月13日至15日執行的調查，顯示國民黨的政黨支持率和青年支持率都有所提升。而如果對比6月中旬罷韓剛結束，國民黨最為低谷的時候，其實顯示，國民黨的總體支持率，從13.7％提升到22.4％，增加8.7％；而20至29歲的青年支持率，則從6.3％，上升到16.1％，增加9.8％。

陳冠安認為，從絕對值來看，青年支持率增加一成，似乎只是回到正常水平，但從幅度來看，6.3％到16.1％，四個月之內，青年支持率成長255％，這絕對意義非凡。同時期的民進黨，總體支持率可是從32.9％減少到 28.7％，青年支持率則從37.2％，下降到27.9％，減少將近一成。

陳冠安表示，用另一個對比方式來看，藍綠兩黨的青年支持率，在6月時相差30.9％，但在國民黨急起直追的努力下，目前僅剩一成左右的差距，縮小幅度達到難以想像的兩成。這再一次證明我日前撰文指出的，年輕世代決不是鐵板一塊，國民黨有能力，也有決心去爭取！

陳冠安說，至於質疑國政基金會調查公正性的，首先必須先認知到，相比於民進黨總是提出口頭民調，不提供調查方式、具體細節和交叉分析，國政基金會的民調，其實都有完整供外界參考。況且，在6月時，國政基金會更是敢公布一份國民黨總體支持率僅13％、青年支持率6％的調查，可見，絕非自爽民調。事實上，就連美麗島電子報的民調，也指出類似趨勢，顯示國民黨的青年好感度，在半年內上升2成左右。

陳冠安認為，國民黨青年支持率上升，絕不是偶然，在黨主席江啟臣上任以來，其實可以說是近年來最支持年輕人的主席之一，包括推動一系列的青年改革、提升青年黨職比例，舉辦百人青年營隊、校園演講、民主沙龍，都讓國民黨更能貼近年輕世代，去爭取支持、去化解疑慮。

陳冠安解釋，關於所謂「親中舔共」、「親中賣台」的標籤，這更絕不是國民黨現在的路線，根據統計，從江上任以來，國民黨中央已發出14篇新聞稿，譴責陸方相關行為，包含最新的斐濟事件，國民黨都是在第一時間就發表聲明，捍衛國民黨作為中華民國派的立場。

陳冠安總結道，說了很多數據，跟解釋數據變化的理由，但國民黨未來要如何進一步爭取青年世代的支持？其實很簡單，就一句話，當好中華民國派！因為這個屹立109年的美麗國家，才是台灣民眾的最大公約數。

(中時 )