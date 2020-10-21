太悲情！人生最後一程也無法好好走。墨西哥一名19歲青年過世，年邁雙親為了3500墨西哥比索（約4700元台幣）的喪葬費用奔走，最後仍僅湊出900比索（約1300元新台幣），苦求喪葬業者通融，不過業者收下900比索後，竟將屍體抬出丟到地板上，把棺材抬走，還嗆家屬：「沒有錢別辦」。

這起事件發生在墨西哥普埃布拉州（Puebla）的提瓦坎市（Tehuacan）。據英國《鏡報》報導，墨西哥這名青年屬自然死亡，喪葬費用為3500墨西哥比索（約4700元台幣），但青年家境貧困，家屬再怎麼擠、怎麼湊，最後也只籌到900比索。

家屬請求喪葬業者通融，卻慘遭打臉，業者直接將少年屍體抬出，放在車庫地板上，帶著900比索與棺材走人。該車庫是家屬為少年守靈的地方，旁邊還擺滿鮮花與蠟燭。

少年親友不忍他無法安葬，將事件經過PO在推特上，呼籲各界幫忙，沒想到短短時間內就收到大批捐款，順利讓少年走完最後一程，安心下葬。

(中時新聞網)