台北市長柯文哲愛將「學姊」黃瀞瑩去年12月因參選民眾黨不分區立委請辭，今年2月回鍋擔任市府副發言人，北市議員王世堅質疑黃女回任有「內定」之嫌，引發另名北市府副發言人戴于文在王的臉書留言「不要淪為政治打手」，王怒控戴誹謗罪，台北地檢署認為罪嫌不足，將戴不起訴。

黃瀞瑩今年2月因未選上不分區立委，回鍋擔任北市府副發言人，薪水也從5萬多加到6萬多，王世堅接受媒體訪問時，認為市府公布招聘日期只有3天，有內定之嫌，顯示「只要柯喜歡有什麼不可以」、「朕即天下」，心態要不得。

事後北市府副發言人戴于文為了澄清，在王世堅臉書留言，指王「發言前未先查核事實」、「看見黑影就開槍」、「議員之責淪喪至此，可憐啊」，並要王「謹慎發言、潔身自愛，不要淪為政治打手」，王提告戴誹謗罪。

檢方認為，戴只是說明北市府聘用人員任用的法定程序，沒有誹謗意圖，罪嫌不足，因此將戴不起訴。

(中時 )