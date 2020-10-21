台鐵普悠瑪號翻覆事故今日滿2周年，國民黨籍立委洪孟楷今日在立法院交通委員會提議，全體默哀1分鐘。不過，洪孟楷也質疑，運安會拿體恤罹難者家屬，不開記者會，被質疑後又臨時開，搞得大家人仰馬翻，還要求家屬簽保密協議，洩密者重罰，是在恐嚇家屬。

立法院交通委員會今日邀請國家運輸安全調查委員會做業務及預算報告並被質詢。由於普悠瑪案公布最終調查報告，運安會預計19日要開記者會，後來又說體恤家屬又不開，改網路公布，經家屬及媒體連番反應，運安會周一一早又臨時說要開記者會，而且前一天，運安會還私約罹難者家屬開密門會議，先向家屬說明，結果又被爆要簽保密條款。

立委洪孟楷質疑，為什麼禮拜天說星期一不開記者會，然後又臨時說要開？禮拜天還要求罹難者家屬簽切結書，下面還附錄，不能對外揭露，違反處60萬到300萬元，是在恐嚇家屬嗎？

洪孟楷說，坊間質疑，因為當初行政院的調查報告，都把責任推給尤姓司機一人扛下，但運安會查出，台鐵局連帶有50項缺失，怕方向不同調，所以乾脆不要公布，讓大家自己上網看？

運安會主委楊宏智說，報告還沒發布，就有遵守保密義務；至於為何突然開記者會，楊宏智說，原來是體恤家屬，不希望家屬受到干擾，但轉折是因為，家屬都表達希望有記者會。

另外，楊宏智聯訪時也說，周日已開放家屬提問，讓家屬了解報告與調查內容，不過家屬關心的幾點問題，如ATP採購案是否完成等，已超過運安會職權範圍，已請家屬透過其他適合管道追蹤答案；在交通部、鐵道局部分，多是以修法、監理改善建議為主，對日商是以煞車、控制、電子系統不足為主，至於其他問題，主要都是對台鐵的建議，後續將由台鐵回應，行政院持續列管追蹤。

(中時 )