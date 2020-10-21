全國高中以下家長會、學前教育團體上午前往立法院舉行記者會，呼籲萊劑(萊克多巴胺)肉品全面退出校園，並主張修幼兒教育及照顧等3法，全面保障0到18學生免受萊劑毒害。新北市中小學家長協會副理事長李文良重話批評，民進黨政府開放萊劑肉品來台、喪權辱國，連中共都不如。

台北市國中學生家長聯合會榮譽總會長許孝仁表示，到立法院陳情，就是希望修改「幼兒教育及照顧法」25條，嚴禁幼兒園膳食使用今瘦肉精肉品及其加工品、再製品。另外也要修改「學校衛生法」23條，禁止校園營養午餐使用瘦肉精及其加工、再製品。此外，也要修改「食安法」22條，規定瘦肉精等食材需強制標示，以全面保護0到18歲未成年學生的健康。

中華民國中小學校長協會理事長張信務表示，政府要開放含瘦肉精肉品來台，全國教育人員都很擔心孩子的健康，所以全國校長協會呼籲，修法才能從源頭禁絕瘦肉精肉品進入校園。

新北市中小學家長協會理事長羅祖欽表示，他昨晚還氣到整晚睡不著， 難道別人孩子都不是孩子嗎？蔡英文總統2016年還說任內不會讓含瘦肉精的美牛、美豬進口，才4年而已就變了，他主張瘦肉精要嚴格把關 修法訂定罰責，對違法者予以重罰。

新北市中小學家長協會副理事長李文良重話批評，開放萊劑肉品是喪權辱國、自取其辱、東亞病夫的行為，連大陸的共產黨都不接受瘦肉精萊 豬進口，但民進黨政府卻要洗腦國民接受，簡直連共產黨都不如；如果以會考等級比喻萊劑肉品阻絕，那共產黨是A加加，民進黨C減減。

台北市學前國中小教育協會理事長陳婉貞也形容，蔡政府明年開放萊劑肉品進入台灣，等於是開始慢性自殺，這件事已成為全民共憤。

(中時 )