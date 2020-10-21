中央2015年推廣大豆雜糧種植並採保價收購，造成農民一窩蜂的種植並購買上千萬元的農機。台中市議員林汝洲今天在市議會質詢時踢爆，大豆種植面積與收購價格自2018年以來連年下降，農民投資千萬的機具血本無歸，出車率甚至不到2015年的兩成！農業局長蔡精強說，將會同農會來協助解決。

林汝洲指出，台灣五穀雜糧多仰賴進口，每年800萬噸消費量中約94％是進口雜糧。2015年起，行政院農糧署為提升糧食自給率、培養國內雜糧生產能力，開始推動6年期的大糧倉計畫，並以綠色對地給付補助農民生產雜糧。中央看似美意的政策，前幾年也推行的非常順利，卻造成農民投資千萬的機具血本無歸。

林汝洲表示，以台中市而言，2015年剛開始推動二期稻作轉作大豆時，種植面積一口氣自2014年的4公頃，成長至2015年的99公頃，大肚區每公頃生產面積更是全國第一，每公頃可生產2600公斤的大豆，成效斐然！但大肚區自2018年以來，不但種植面積一路從54公頃下降至今年的10公頃，收購價格也自2018年的45元腰斬至今年的25元！

林汝洲感嘆，2015年添購機具的兩名產銷班班長近日至服務處陳情，表示當初配合政府政策和補助，每人花了約1000萬添購機具，但政府近年來不再願意推動大豆，機具也無法採收其他作物，出車率也不到2015年的兩成，卻還要一直付出維修成本，實在是無法負擔。

林汝洲強調，未來市府若要配合中央政策，勢必要三思，否則農民投資下去卻遇到中央臨時「抽腳」，豈不是血本無歸，還落得兩頭空？

農業局長蔡精強說，農業局將會同農會深入了解後，並協助解決。

(中時 )