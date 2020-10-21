含瘦肉精美豬明年1月1日起進口，立委提案修改《學校衛生法》，明訂禁止含瘦肉精美豬用在學校營養午餐。不過教育部並不同意，僅願意在契約範本中規範，而新的契約範本預計在11月底前完成，提供給學校和業者簽訂營養午餐合約時使用。

立法院教育及文化委員會今天討論《學校衛生法》修正案，朝野立委共提出19個修正方向。國民黨立委林奕華主張，現行《學校衛生法》中，明確禁用基改食品，這讓地方政府很好做事，每學期要求學校送來兩次檢驗報告，確保學生營養午餐不會吃到基改食品。

林奕華進一步指出，《學校衛生法》中規定，營養午餐應「優先使用」在地食材，但這沒有強制性，營養午餐在不得以狀況下用到含瘦肉精美豬，地方政府也無法開罰，這將讓學生承擔風險。

林奕華主張，《學校衛生法》應該修法，比照禁基改食品，明訂學校營養午餐不能用到含瘦肉精美豬，才能確保學生食的安全。

今天上午，同時有家長、幼教、教師團體人員，直接在立法院教育及文化委員會門口陳情，他們拿著「修法捍衛學生健康」、「比照基改，嚴禁瘦肉精美豬入校」的牌子，呼籲修法全面禁止瘦肉精產品進入各級校園。

教育及文化委員會召委、國民黨立委萬美玲出來與這些陳情代表會面，她承諾，不會允許一點風險，會全力為學生吃的健康把關。她表示，大人可以選擇，但吃營養午餐的孩子只能張嘴，沒有選擇的餘地，因此她會努力不讓學生在營養午餐中吃到含瘦肉精美豬。

教育部長潘文忠不同意在《學校衛生法》中明訂學校營養午餐禁用含瘦肉精美豬，他表示，現型契約範本已規定學校供餐應優先提供在地優良農產品，並訂有違約罰則規範，教育部會在11月底前提出新的契約範本，會更確保學生食的安全。

(中時 )