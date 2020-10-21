高雄市政府耗資1億元，以六龜老街為發展核心，將老街從山、到城、到荖濃溪，重新打造出一條兼具觀光、休憩、人文、物產的新發展軸線，完成改造之後的「六龜之心」6處景點，將委由六龜區公所經營，為區域帶來新的觀光生命力。

「六龜之心」改造經費用總共1億元，其中，營建署補助80％，高市府六龜區公所編列2,000萬元預算，規劃及設計工程則由高雄都發局代辦。

高雄都發局21日表示，為了帶動六龜地區活絡發展，與六龜區公所協力合作，以老街為發展核心，盤點其深厚的人文底蘊，將老街從山、到城、到荖濃溪，重新打造出一條兼具觀光、休憩、人文、物產的新發展軸線，長達700公尺的人文徒步道。

高雄都發局長楊欽富指出，今年對於高雄市百年歷史發展別具意義， 9月1日是打狗更名為高雄第100周年，六龜老街自1736年清朝時期，福建廣東兩省遷入開墾至今，已近300年人文歷史，在高雄百周年的今天，重新賦予新生命別具意義。

他說，老街充滿豐富的人文故事，天滿宮僅存遺址，高市府透過當地耆老的口述，找回了神社鳥居的中軸線，祈福紀念廣場讓當地老一輩的長者，得以緬懷過去，1929年落成的「池田屋」，是六龜唯一的歷史建築，日治時期作為日警宿舍之用，經與高雄客運協調，將這處六龜人進入老街的第一站，變身為六龜故事館。

而1912年開設的「洪稛源商號」，則是日治時期原漢山地物產交易中心，楊欽富感謝洪家後代的支持，未來將作為小農展售中心，除了人文故事，福龜石梯觀景平台，可眺望大原山等8座綿延山景，值得遊客駐足體驗心曠神怡的感動。

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