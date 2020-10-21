兩岸關係日漸緊張，國人對於我國國軍的戰力相當關心，兵役制度也成為了民眾討論的焦點，而為了提升我國後備軍人的戰力，國防部長嚴德發日前指出，未來教召制度將做調整，改為一年一訓、一次14天來進行，預計將在2022年上路。

根據今日國防部的「國軍提升後備戰力」專案報告中指出，為了因應未來即將延長的後備軍人編管年限以及訓練天數的增加等政策，官兵在教召期間的待遇、福利、保障及企業優惠等措施都將進行調整。

國防部指出，未來薪資可檢討調增1.5倍，並增加就醫、日常購物及旅遊住宿等優專福利，以增加民眾對於教召的認同、建立全民國防共識，激勵後備軍人們的士氣，達到「廣儲後備」的戰略目標。

國防部表示，未來將會以教召公平為原則，將未曾於八年內參與教召之人員檢討解除編管政策，採「後退先選」的召訓原則，而其餘八年內曾受召之人員，仍按現行作法實施，最高被召4次，以有效補充後備軍、士官的邊管儲備，擴充軍中幹部補充人力、兼顧兵役公平原則。

(中時新聞網)