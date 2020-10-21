「村長」桃園市議員詹江村遭女粉絲控訴性侵還「射後不理」，證稱詹的右邊屁股有胎記，詹江村21日怒控是鬼扯，強調對方私訊提供館長情報搭上線，坦承有一起用餐、否認上摩鐵，「直接提告比較快！」到桃園警分局提告女子加重誹謗，離去前不願多談，面對胎記一問嗆聲：「要不要我現在脫給你看！」隨即駕車離去。

一名51歲女子自稱「村長」女鐵粉，控訴詹江村在相約吃完麻油雞後，將她帶到摩鐵性侵，她不停尖叫仍慘遭硬上，女粉絲稱握有膜鐵發票、VIP卡等證據，還爆料詹江村右邊屁股有胎記。

遭控性侵女粉絲 詹江村赴分局提告

「鬼扯！」詹江村表示，過去他和館長「天天交戰」時，該女一開始以語音留言方式，主動提供館長直播談論內容，某日他迷路後想起她住附近，和她聯繫並詢問是否有其他情報，相約在她家附近吃麵線，強調2人僅有短暫在車上獨處，否認爆料內容，還自娛稱要去買鏡子照一下，「我活了50幾歲都不知道自己屁股有胎記！」

詹江村感嘆，該女1年多來已在各大聊天室和群組留言爆料，許多直播主都有收到，但她提供的診斷證據是精神科的診斷病患自述，還有不知名汽車旅館發票，質疑：「如果真的是性侵，第一時間為何是留下發票跟看精神科，而不是報案跟醫院驗傷呢？」為了自清一早即到桃園警分局提告女子加重毀謗。

(中時 )