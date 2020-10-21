東貝光電即將下市，國發基金去年投資1億450萬遭受立委質疑，立委費鴻泰今日在立法院經濟委員會質詢時指出，這個投資其中有鬼，他並直接點名前國發會副主委鄭貞茂主導此事，費鴻泰說，鄭貞茂107年8月1日調去國發會，沒有多久就為東貝「量身定造」修改基金作業要點，希望龔明鑫主委查明。龔明鑫表示，兩周內會提出說明。

台灣證券交易所日前公告 ，LED封裝廠東貝光電（2499）股票將在今年11月10日終止上市。影響所及，國發基金產業創新轉型於2019年1月底投入1億450萬元參與東貝私募，恐蒙受損失。費鴻泰指出，這筆錢其實東貝是拿去還款，而非研發。

費鴻泰指出，當初作投資時，勤業眾信的會計師在作財務盡職調查時就警示東貝的財務狀況有問題，可是國發會仍然「硬幹」。另外，國發基金產業創新轉型基金作業要點是在107年9月27日修訂，將投資評估審議委員會這個內部評估機制門檻下修，據內部人表示，就是由鄭貞茂主導，當時陳美伶主委還覺得不妥，而下修以後第一個通過的案子就是東貝光電，很難讓人排除量身定造的疑慮。

(旺報 )