今年季後賽席位擴充，30支球隊有16隊擠進窄門，包括勝率不滿5成的太空人與釀酒人，國聯與美聯冠軍賽都打滿7場，讓球迷看得過癮。總裁曼佛雷德(Rob Manfred)說：「我喜歡這個想法，精確的說是擴充的季後賽賽制。不必然是今年這樣16支隊伍，畢竟我們必須確保例行賽戰績的重要性，但我覺得超過10隊是可以接受的改變。」

大聯盟2012年加入外卡爭奪戰，國聯、美聯都有兩個外卡席位，加上各自3個分區冠軍，總共10支隊伍。在2011年以前，每個聯盟只有1席外卡，總共8隊打季後賽。在1993年之前更少，那時兩個聯盟只分成東區和西區，僅4隊可打季後賽。

「突破僵局制」也有機會被保留下去，曼佛雷德說：「這對球員健康是有幫助的，避免他們上場太久。」比賽常常在晚間舉行，延長賽打到午夜也徒增觀眾困擾。說服球員工會接受這些變革非常困難，如果明年新冠肺炎的疫情沒有減緩，工會想必也只能把態度放軟。

總之今年大聯盟沒有使用泡泡，只用同區跨聯盟對戰和各種瘋狂補賽搞定了60場例行賽。總裁曼佛雷德相當振奮，21日世界大賽開打前以一封公開信感謝各界支持。「棒球過往扮演著我們國家從災難中復甦的重要角色，其中一個目標就是藉由娛樂以提振大家的士氣，光芒與道奇的對決將會是精采的世界大賽。」

(中時新聞網)