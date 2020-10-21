大聯盟世界大賽今（21）日在遊騎兵隊主場「環球人壽球場」開打，道奇隊發揮密集打擊火力，在5局下灌進4分大局，終場則以8比3擊敗光芒隊，旗開得勝。先發投手柯蕭（Clayton Kershaw）主投6局送出8K，只失1分拿下勝投； 貝茲（Mookie Betts）則成為世界大賽史上第1位單場2盜1轟的球員。

前3局雙方相持不下，4局上道奇隊貝林傑（Cody Bellinger）瞄準光芒隊先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）第1顆98哩內角速球，打成右外野2分全壘打突破平手僵局，道奇取得2比0領先。不過5局上柯蕭1顆86哩的滑球失投到紅中位置，也遭凱麥爾（Kevin Kiermaier）掃成右外野陽春全壘打，光芒追成1比2只差1分。

柯蕭先發6局失1分，以優質先發內容拿下勝投。（美聯社）

關鍵的5局下，道奇高薪補進的開路先鋒貝茲發揮速度優勢，四壞球上壘後接連盜上二、三壘，再靠內野滾地球滑回本壘攻下第3分。而這也打亂光芒的布局，W.史密斯（Will Smith ）、泰勒（Chris Taylor）、E.赫南德茲（Enrique Hernandez）連敲一壘打送回壘上隊友，道奇取得6比1領先；這半局道奇打了9人次，也為比賽勝負定調。

6局上道奇乘勝追擊，貝茲揮出陽春炮，透納（Justin Turner）、孟西（Max Muncy）連續2支二壘打，道奇再添2分，比數擴大為8比1。不過落後的光芒隊並不氣餒，7局上靠著連續安打扳回2分，追成3比8。不過「棒球之神」似乎站在道奇這邊，光芒隊祖尼諾（Mike Zunino）揮出強勁平飛球，竟直接飛進投手岡薩雷茲（Victor Gonzalez）的手套形成雙殺，結束這半局攻勢。

貝林傑4局下的2分全壘打是這場比賽的勝利打點。（美聯社）

此外，道奇隊柯蕭投完6局退場，只被擊出2支安打，包括1發全壘打，失1分拿下勝投，季後賽已拿下3勝（1敗），自責分率2.88，擺脫以往季後賽表現遠不如例行賽的刻板印象。光芒先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投4.1局被敲3支安打，包括1發2分炮，送出8K，但也投出6次四壞球，失掉6分都是自責分，吞下敗投。

(中時 )