日經225指數受到隔夜美股收紅激勵，指數也跟著開高。約莫半小時左右，日經一路向23700點挺進，但隨後就被獲利了結賣壓壓低指數。多空交戰下，空方暫時鬆手，日經225指數早收23676.9點，上漲109.86點，漲幅0.47%。東證一部指數早收1640.07點，上漲14.33點，漲幅0.88%。

盤中，日本製鋼所 (Japan Steel Works)股價表現最為亮眼，漲幅7%，住友重機械工業株式會社 (Sumitomo Heavy Industries)也有1.5%漲幅。市場臆測可能是Zeal Insider這家全球研究暨管理顧問公司，發表了一份全球塑膠加工機市場最新報告，內文不僅提及日本製鋼所以及住友重機械工業株式會社這兩家日本公司，並對整個塑膠加工機市場有著詳盡研究分析。故日股投資人看好日本製鋼所以及住友重機械的市場競爭力以及非凡技術，紛紛進場買進其股票。

根據統計，全球塑膠加工機市場後市增長可期，主要原因是在所有行業中，消費者對塑膠需求增加。另外，拜現代高科技之賜，以往金屬零組件也慢慢可用塑膠化取代。發展中國家對塑膠加工機強大需求，也是促進此市場增長另一主因。就全球各地市場來看，美國，中國大陸和歐洲約佔世界總量需求比逾65%，其中，中國大陸更名列市場快速增長之首，預計未來將以3.5%年均複合增長率成長。

(時報資訊)