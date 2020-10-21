大同(2371)臨股會開票結果在11點左右宣布結果，市場派拿下7席勝出，但較令市場派意外，是公司派董事長林郭文艷以13億餘權順利當選董事。

6名當選董事分別為：王光祥，林文淵，葉曉甄，郭添輝，林宏信，林郭文艷。3名獨董名單為李勝琛，龔鍾嶸，王金來。

今天的選舉結果，市場派拿下5席董事和2席獨董；公司派拿下1席董事及1席獨董。

大同今股價在10：15至10:30分間出現殺盤，股買急跌逾8個百分點，隨後再向上拉回平盤之上。

(時報資訊)