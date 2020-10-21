《電機股》大同市場派變天成功 惟林郭文艷拿下1席董事 11:242020/10/21 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同(2371)臨股會開票結果在11點左右宣布結果，市場派拿下7席勝出，但較令市場派意外，是公司派董事長林郭文艷以13億餘權順利當選董事。 6名當選董事分別為：王光祥，林文淵，葉曉甄，郭添輝，林宏信，林郭文艷。3名獨董名單為李勝琛，龔鍾嶸，王金來。 今天的選舉結果，市場派拿下5席董事和2席獨董；公司派拿下1席董事及1席獨董。 大同今股價在10：15至10:30分間出現殺盤，股買急跌逾8個百分點，隨後再向上拉回平盤之上。 (時報資訊) #大同 #林郭文艷 #殺盤 #王光祥，林文淵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》大同電子投票露端倪 市場派變天機率高 11:072020/10/21 財經 《電機股》大同明臨股會直球對決 盼盡早甩全交處分 13:062020/10/20 財經 《電機股》大同股臨會今早登場 電子投票王光祥勝林郭 09:082020/10/21 財經 飯店搞怪 首推萬聖節住房專案 04:102020/10/21 產業．科技 《文創股》智崴董座：手上訂單很滿 2021開幕專案將創高 08:172020/10/21 財經 看好Q3財報 外資喊進亞德客 04:102020/10/21 證券．權證 國際電路板展覽登場 外資青睞五虎 04:102020/10/20 證券．權證 法院判了！經營權之爭落幕 長榮集團回應了 10:022020/10/21 財經 中技社 辦AI治理與醫療防疫研討會 04:102020/10/21 證券．權證 大同股臨會全面改選董事及獨董 市場派在電子投票居領先地位 10:132020/10/21 財經 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 林郭文艷心碎！百年大同經營權變天 市場派拿下7席狂勝 - 財經 - 工商 8500萬職位5年後消失 一高薪專業也不見 - 財經 台灣窮得只剩下台積電？謝金河爆1句戳破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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