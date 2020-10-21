全球新冠肺炎疫情再度升溫、台海情勢亦趨於緊張，根據中信房屋網路調查指出，68%的受訪者擔心或非常擔心新冠肺炎疫情再起；對於台海近期軍事緊張，也有56%表示憂心。不過當問及房價感受度時，55%受訪者覺得今年第三季相較於第二季的房價仍屬於「持平(±5%)」，認為房價「上漲(6～10%)」與「大幅上漲(大於10%)」的比例共計34%，明顯多於認為房價「下跌(6～10%)」與「大幅下跌(大於10%)」的11%，顯示受訪民眾普遍認為過去的第三季房價似乎有中性偏多的走勢。

而對於第四季(10～12月)房價預估，約有54%受訪者認為將會「持平」，認為房價「上漲」與「大幅上漲」者共計31%，仍多於認為房價「下跌」與「大幅下跌」的15%。

中信房屋研展室副理張漢超認為，調查結果反映的是民眾對整體政經局勢所感受到的社會現象，上述結果看似民眾對於房市充滿信心、無畏危機，但與其解讀為民眾「看好房市、無懼內憂外患」，倒不如說是面臨各項外在環境變化，有著追不上房價的無奈。

張漢超解讀，民眾由媒體獲得的資訊，多半是預售、新成屋市場熱銷、完售等利多消息，因此對於房市的感受多半是中性偏多的看法，國內今年第三季房市也隨著疫情趨緩，六都建物買賣移轉棟數比去年同期成長19.5%，走出淡季不淡的格局。但事實上，隨著國際疫情風險再度升高，台海關係也趨於緊繃，民眾心情其實是相當擔憂的。

張漢超指出，疫情導致經濟不振，因而實施寬鬆的貨幣政策以刺激消費。當資金大幅增加之後，部分游資流入房市，使得房市逐步加溫，這些現象環環相扣，也讓民眾充滿「亂世紛擾，唯房地產為穩」的矛盾與無奈。

值得注意的是調查中第四季受訪者對於房價看好與看壞的感受度已與第三季有所不同，差距也有拉近的現象。第三季看好房價上漲者總計為34%，然而第四季僅剩下31%，且看壞房價下跌者也由11%，增加至15%，顯示民眾雖仍看好第四季房價表現，但也認為房價表現可能將趨於收斂。

(時報資訊)