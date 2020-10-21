利比亞擴產的消息，以及最新數據顯示美國原油庫存意外增加，加劇了市場對供過於求的擔憂，此外，歐美新冠肺炎疫情持續升高仍為需求面帶來壓力，周三原油價格拉回走跌。

目前目前美國期油跌0.48%，報每桶41.5美元。布蘭特期油跌0.49%，報每桶42.95美元。

此前因投資人看好華府即將就新紓困案達成協議，周二紐約期油收漲63美分或1.6%，為每桶41.46美元。倫敦布蘭特期油漲54美分或1.3%，為每桶43.16美元。

美國石油協會（API）公布，上周（截至10月16日）美國原油庫存增加58.4萬桶，約為4.906億桶，市場則預期上周原油庫存減少100萬桶。

位於奧克拉荷馬州的美國原油期貨交割地庫欣上周原油庫存增加120萬桶。

上周美國汽油庫存減少160萬桶，少於市場預估的減少180萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存大減600萬桶，超出市場預估的減少170萬桶。

此外，數據顯示美國上周原油進口增加7萬桶/日。美國煉油廠原油產量減少19.7萬桶/日。

(時報資訊)