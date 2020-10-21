通訊業巨頭諾基亞（Nokia）於瑞典時間20日尋求執行一項針對全球PC龍頭聯想集團的禁令，以禁止聯想產品在德國銷售。截至台北時間21日上午10時52分，在港股上市的聯想集團上漲0.59％至5.08港元。

路透報導，德國慕尼黑一間法院於9月底裁決，指聯想侵犯諾基亞的一項影像編碼專利，並公布一項禁令要求其從零售商召回相關產品。

對此，聯想針對裁決提出上訴，指諾基亞拒絕以公平、合理和非歧視性的條款（FRAND），將其技術授權給聯想或部件包含H.264技術（一種影像壓縮編碼格式，被廣泛使用在智慧手機及電腦中）的第三方供應商，已違反諾基亞自身的法律責任。

不過，慕尼黑法院隨後駁回聯想指諾基亞未遵守FRAND責任的主張。該項裁決結果僅適用於德國。

諾基亞表示，聯想一直不願意進入協商，而透過接受其責任與同意一個基於公平條款的授權，可以解決這件事。知情人士透露，聯想覺得諾基亞要求的全球授權費用太高，比合理範圍的50倍還要多。

諾基亞2019年針對聯想涉嫌侵犯其20項專利向其發起法律戰。除在德國的6起訟訴以外，諾基亞還在美國、巴西與印度控告聯想。

(工商 )