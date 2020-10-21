高雄市議員黃捷上YouTube頻道「彩虹平權大平台」節目《同志歸同志，政治歸政治？》。（圖／翻攝自YouTube）

高雄市議員黃捷自從去年7月底坦言交往過同性與異性對象，認為「相愛不分性別」、「能力更不分男女」後，獲得廣大支持卻也成為部分反對人士箭靶。黃上網路節目分享，自己身為女性參政所面臨的各項「奇聞異事」，其中甚至有民眾寫長信表示願開價5000萬包養，讓她大笑表示這類怪事已「習以為常」。

黃捷日前上YouTube頻道「彩虹平權大平台」節目《同志歸同志，政治歸政治？》主持人呂欣潔問，當議員後與當議員前的想像落差最大在哪？黃表示，成為民意代表後會需要花很多時間在地方跑行程，包括平安餐與各種神的生日，一年有多少節慶就辦多少活動，讓她深感這是從「憤青」跨進政治圈後，自己所必須要調適的。

黃捷指出，以前作為一位「社運青年」，就會認為自己必須很有理想性、每天要討論很多政策、要出來辯論，但真正擔任民意代表後，其實多數的時間都在跑地方行程；其實與地方接觸至今，會發覺這才是一個「政治最真實的樣子」。

呂欣潔詢問「做過最奇怪的選民服務」，黃捷直言有人打來直接說：「欸妳來台中一定要找我吃飯哦！」還問說：「妳可不可以嫁給我？」不僅如此，也有人寫一封很長的信說要出5000萬包養她。黃感嘆，女性政治人物真的很容易遇到這種狀況，類似負面訊息也會很多，其實都已經「習以為常」了。

(中時新聞網)