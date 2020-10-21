買速食撿到槍？嘉義市一對夫妻透過得來速車道購買麥當勞，因為不滿店員多次做錯餐點，店長出面處理，不料雙方一言不合爆發激烈口角，陳姓婦人更是一手抓起漢堡朝店長丟過去，店長不堪受辱一狀告上法院。法院依法分別判處夫妻兩人拘役30日、40日。

據判決書指出，嘉義市一對陳姓婦人在2019年3月前往某間麥當勞的得來速車道消費，但因不滿店家「漢堡少給番茄醬」而與服務員起衝突，店長出面調解時見陳女講話不禮貌，還霸氣回應「少番茄醬可以補給你，我員工不是要被你罵的。」不料陳女卻腦羞，一把抓起重新製作過的漢堡，朝店長砸過去，而砸一顆還止不住怒氣，陳女失控連砸兩顆漢堡。

同年4月，陳婦的丈夫林姓男子前往同間店消費，他不滿餐點品質，同時憶起上月妻子消費時遇上的不快，便情緒失控前去店裡理論。而林男不滿店襄理的處理方式，指著對方鼻子嗆聲「你是給恁爸青三小、恁爸照三餐來這亂、阿謀等下出來外面看要怎樣、你真正兔崽子你」等語。店長及店襄理不堪當眾受辱，便赴警提告。

嘉義地院審理後認為，陳女2次在公共場所朝店長丟漢堡足以貶抑其人格地位及社會評價，且言行讓店長感受到侮辱、輕蔑感；林男的部分則已嚴重貶損店襄理的人格尊嚴，也導致其心生畏懼而擔心自身安全。陳女依強暴侮辱罪判處拘役30天；林男則依恐嚇危害安全罪判處拘役40日。

(中時新聞網)