王育敏說明台灣光復節紀念音樂會。（黃福其攝）

盧宸緯說明「台灣光復75週年研討會」。（黃福其攝）

鄭照新介紹「台灣光復75週年線上影音紀念展」。（黃福其攝）

國民黨今天召開記者會，說明「ROC KMT臺灣光復75週年」紀念活動。對於中共也要盛大紀念台灣光復節，文傳會副主委鄭照新強調，台灣光復是中華民國跟日本抗戰，努力為台澎金馬地區人民爭取自由民主、擺脫殖民次等公民身分，這是中華民國的功勞，「要告訴大家什麼是正牌，正牌很重要」，台灣光復以中華民國為主毋庸置疑。

鄭照新也說，台灣光復對中華民國的意義非凡，光復後幾十年台澎金馬的自由民主、繁榮發展都與中華民國息息相關，他要請問執政黨為何光復75周年淡化處理，而是讓在野黨擴大紀念？在感情及意義上都令人遺憾，這是中華民國與台澎金馬共同的榮耀與驕傲，應該大聲說出來。

文傳會主委王育敏說，台灣光復代表歷經八年抗戰的勝利，台灣回歸中華民國版圖的歷史事實。1945年10月25日，在台北市公會堂 (現在的中山堂)舉行受降典禮，由台灣省行政長官代表中國戰區最高統帥受降，從此台澎正式重歸中華民國的懷抱。民進黨執政刻意扭曲、切斷歷史，誤導年輕人史觀，淡化中華民國與臺灣的關係與連結，想要「去中國化」，但卻陷入一方面批評對岸慶祝台灣光復，但又不願參與國民黨舉辦光復活動的矛盾中。

她說，國民黨雖窮，仍扛起責任努力募款舉辦紀念活動，並邀請蔡總統、陸委會副主委邱垂正等人一起來紀念，很可惜被婉拒。

王育敏說，25日光復節當天下午2點，將在中影八德大樓3樓演講廳進行紀念音樂會，以台灣本土風格為主，曲目設定為台灣光復節前後30 、40、50年代金曲，包括鄧雨賢組曲「四、月、望、雨」及近代台語金曲等曲目重新詮釋，帶領大家循著年代脈絡重新回顧當時的時代背景，共同走入台灣本土動人的歷史篇章。歷任主席馬英九、吳敦義、朱立倫、吳伯雄等人將共同合唱「媽媽請妳也保重」、「向前行」等象徵該時代背景與台灣人的打拚精神歌曲，台灣寶島歌后紀露霞、劉福助等本土台語歌星將重新演繹經典懷舊曲目。

國民黨發言人、智庫高級研究員盧震緯說，為了導正史觀，22日將由國家政策研究基金會召開「台灣光復75週年研討會」，針對台灣光復在社會文化、經濟、政治、國防等方面的意義，國民黨在台灣光復前後所扮演的角色等二大方向進行討論。研討會黨副祕書長黃奎博主持，並邀集長期關注台灣發展的專家學者們：前台灣省政府主席趙守博、台大心理系名譽教授黃光國、中華新文化發展協會理事長楊渡、中研院近代史研究所特聘研究員黃克武及黨史館館長吳敏等人，從歷史、社會、文化、經濟、國防角度切入，藉由深入對話與討論，對台灣光復有更正確認識。

鄭照新說，國民黨也將在23日推出「台灣光復75週年線上影音紀念展」，依照「啟蒙、連結、心繫、光復、響應、建設」六個時序，展出黨史館保存的台灣光復珍貴史料照片，包括：中日議和簽訂馬關條約的春帆樓外景、清廷與日本的台澎交割證書、抗日事件圖表、受降書、受降典禮等畫面，敘述國父孫中山先生創黨革命的信念、興中會、同盟會台灣分會成立故事、台灣志士投身革命運動的足跡，及對日抗戰勝利台灣回歸後，國民黨保台、建台、壯大台灣的整體歷史脈絡。

他強調，將藉由彙整台灣歷經割讓、革命、抗戰、光復、建設等歷史時間軸，呈現珍貴史料、照片，在紀念台灣光復節之際，與國人共同見證台灣在這段歷史脈絡展現的堅強意志與韌性。

對於獨派團體要宣稱懸賞1億元，要國民黨提出光復的證據。鄭照新說，邱垂正回答媒體時，已經把台灣光復的法律意義與定位講得非常清楚，此事已75年，若有人還沒搞清楚，是他們自己的問題，他建議邱垂正可去領這1億元獎金，也恭喜邱垂正。

(中時 )