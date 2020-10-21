台中市議員江肇國等今天在財政經濟業務質詢時，指出台中市經發局為輔導青年就業，於今年1月提出了青商6666計畫，但執行至今已將近一年，釋出了167個攤位只有租出14攤。而且查閱釋出的攤位也幾乎都在清水、后里、外埔等原縣區，而且若以現在公有市場租金低廉的狀況，只有減免攤位租金，青商得到的補助也只有區區幾萬塊，難怪媒合率會如此之差。

江肇國表示，經發局提出青商6666計畫作為本年度的創新計畫，希望好好輔導66年次以後的青年人進到傳統市場、注入活水，並提供他們前6個月免費、後6個月半價。

但深入了解，市府所提供的空攤位置幾乎都非在人潮聚集的市區，反觀過去前市府在做青創輔導時，則是提供審計新村、光復新村、摘星山莊，有市區、有原縣區，也結合附近的觀光景點的作為誘因。現在的盧市府則是把沒人要的空攤位、已經做不起來的市場丟給年輕人，難怪執行狀況會這麼差。

江肇國表示，從經發局所提供的資料中也發現，所釋出的167攤只有14攤出租，且目前營運中或籌備中的14攤中還有4攤是同一個業者，也就是說經發局真正只輔導了10位青年，媒合績效只有8％，市府還不知檢討，一昧只想把空攤填滿而已，根本就是個失敗的計畫。江肇國要求，市府應重新檢閱青商6666計畫，並考慮退場。

經發局長張峯源說，青商6666專案，生意不好有其背景的原因，台中市有23個商圈，地方建議都樂觀其成，鼓勵商圈的同時也思考經費要不要增加。

(中時 )