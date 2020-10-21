大陸澎湃新聞報導，胡潤百富榜21日發布富豪榜，「阿里系」馬雲家族以4000億元（人民幣，下同）蟬連榜首；財富超1000億的企業家有41人；上榜2398名大陸企業家，總資產27.5兆，財富比去年增長54％，超過了世界第四大經濟體德國一整年GDP。

據榜單顯示，今年入榜富豪門檻是20億元，初估全大陸超過7千人有資格，不過很多富人因低調，未進入榜單評選，故上榜人數「僅」2398人，榜單人均財富115億元，比去年多了579人。

胡潤百富榜統計，中國富豪第一名是「阿里系」的馬雲家族4000億元，領先第二名騰訊馬化騰3900億元100億元。從行業分布看，上榜人數最多行業依序是製造業、大健康、房地產、金融投資、化工、食品飲料等。

值得一提的是，房地產行業上榜富豪的占比出現歷年來最大降幅，從去年的14.8％下降到10.6％，自1999年以來第一次跌出前兩名，排名第三。前兩名房地產企業家仍然是恒大的許家印和碧桂園的楊惠妍家族，分別以2350億和2250億財富位居榜單第五和第六。

個別企業上榜富人以「海天味業」與心阿里系」最多，均達27人。海天味業總部位於廣東佛山禪城區，目前的市值達5497.41億元，遠遠超過地產企業的龍頭股（3192億元），這個現象一度在媒體上引發「賣房子的不如賣醬油的」的討論。

富豪居住城市統計，北京、深圳、上海穩居第一梯隊，杭州、廣州居次。其中深圳同比增加84人上榜，超過上海，僅次北京。杭州排名僅次於京深滬，「阿里系」貢獻很大，共有27人上榜。

中國最富有前100人居住城市，北京有20人。深圳有17人。上海有7人。杭州有6人。廣州有4人。佛山有4人。寧波、長沙、連雲港均有3人

成都、南京、寧德均有2人。重慶、蘇州、南陽、常州、泰州均有1人。

從出生地看，浙商上榜人數連續3年蟬聯第一，以308人領先於293人的粵商。蘇商保持第三，有135位。閩商99位排第四。胡潤表示，浙商歷年來幾乎都是第一，只有2017年被粵商超越。

從居住省分看，廣東25人。北京17人。浙江9人。江蘇8人。上海7人。山東、福建4人。河北3人。粵港澳大灣區最多，其次是長三角，然後是京津冀。

(中時 )