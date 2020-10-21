桃園議員詹江村向來敢說敢言、親民接地氣的形象，吸引大票忠實鐵粉追隨，不少粉絲稱呼他為「村長」，粉絲們則自稱「村民」。然而有1位離婚的單身女村民J女卻指控，詹江村聲稱自己心情低落約她見面，並以「遭國家機器監控」為由，帶她到汽車旅館硬上得逞，事後就以開會當藉口避不見面，稍早，詹江村也在臉書親上火線回應此事。

詹江村於臉書發文表示，J女常常以語音方式留言給他，日前，他與館長有多次的隔空交戰，因此語音內容不泛提供館長直播內容。某日他因錄影結束後卻在路上迷路，身在不知是中和還是永和的地方，但他印象J女就住在附近。詹江村指出，當天因飢腸轆轆，又想詢問是否有館長的新進度，兩人才會見面。

吃過一碗麵線後，J女在車上向他透露館長最近動態，但他卻覺得這些情報並無價值可言，兩人便逕行離去，J女也有再以訊息的方式留言給他，詹江村表示他習慣以按讚方式做回應。而後，他便接到J女在各大電視台、各直播主YouTube聊天室不斷地爆料他「射後不理」，甚至是提供精神診斷書及汽車旅館發票，以佐證自己曾遭侵犯。

詹江村說道：「如果真的被我性侵，保存證據怎麼會是第一時間留下發票跟看精神科，而不是報案跟醫院驗傷呢？」J女爆料中提及，一直隱忍沒將此事報料，就怕影響「韓國瑜」選情，對此，詹江村認為一切根本就是「鬼扯」，他指出這一年間，J女四處散布不實謠言，他也只能到分局進行提告。

(中時新聞網)